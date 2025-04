Feuer in einem Restaurant in Hof: Drei Menschen verletzt

In der Hofer Innenstadt brannte es Mittwochabend in einem voll besetzten Restaurant. Welche ersten Erkenntnisse es gibt.

Ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften lief am späten Mittwochabend in Plauens Partnerstadt Hof: In einem Restaurant in der Innenstadt brannte es. Drei Menschen wurden verletzt. Das teilte die Polizei aus Oberfranken mit. Das Feuer entstand gegen 22.15 Uhr in der Küche eines Lokals in der Luitpoldstraße. Es hatte sich Fett...