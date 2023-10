Feuerwehr-Zoff in Plauen: OB will das Gespräch suchen

Der Stadtrat hat den Neubau einer Feuerwache in Neundorf beschlossen. In Straßberg sorgt das für Frust, 10 von 14 Brandschützern wollen hinschmeißen. Was nun passieren soll.

Im Plauener Ortsteil Straßberg sitzt die Enttäuschung tief: Der Stadtrat hatte im September mit knapper Mehrheit den Neubau einer Feuerwache für die freiwillige Feuerwehr beschlossen - und zwar in Neundorf. Die Straßberger gingen leer aus, sie sollen mit in die Wache nach Neundorf. 10 von 14 Brandschützern kündigten daraufhin an,... Im Plauener Ortsteil Straßberg sitzt die Enttäuschung tief: Der Stadtrat hatte im September mit knapper Mehrheit den Neubau einer Feuerwache für die freiwillige Feuerwehr beschlossen - und zwar in Neundorf. Die Straßberger gingen leer aus, sie sollen mit in die Wache nach Neundorf. 10 von 14 Brandschützern kündigten daraufhin an,...