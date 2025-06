Feuerwehr-Einsatz: Wieder Ölfilm im Plauener Mühlgraben entdeckt

Die Plauener Feuerwehr verhinderte am Mittwochvormittag, dass sich die Substanz weiter in dem Altstadtgewässer ausbreitet. Was sagt die Polizei?

Am Mittwoch kurz nach 8 Uhr ging bei der Plauener Berufsfeuerwehr ein Alarm mit dem Stichwort „Öl auf Gewässer" ein. Gemeldet wurde das vom Mühlgraben zwischen Pforten- und Bleichstraße, teilt die Stadtverwaltung mit.