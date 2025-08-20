Finanzspritze befreit Deutschen Kinderschutzbund in Plauen von einer großen Sorge

Plauen
Weil das Geld fehlte, musste der Verein lange Zeit mit einem undichten Dach leben. Jetzt gab es Hilfe.
An der früheren Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Hally an der Friedensstraße 27 in Plauen fallen bald die Gerüste. Das Haus ist heute Domizil des Plauener Kinderschutzbundes und Sitz seiner heilpädagogischen Tagesgruppe. Lange Zeit machte ein undichtes Dach Sorgen. Dank finanzieller Unterstützung konnte die grundhafte Sanierung jetzt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.