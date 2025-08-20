Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Finanzspritze befreit Deutschen Kinderschutzbund in Plauen von einer großen Sorge

Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Finanzspritze befreit Deutschen Kinderschutzbund in Plauen von einer großen Sorge
Von Bernd Jubelt und Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil das Geld fehlte, musste der Verein lange Zeit mit einem undichten Dach leben. Jetzt gab es Hilfe.

An der früheren Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Hally an der Friedensstraße 27 in Plauen fallen bald die Gerüste. Das Haus ist heute Domizil des Plauener Kinderschutzbundes und Sitz seiner heilpädagogischen Tagesgruppe. Lange Zeit machte ein undichtes Dach Sorgen. Dank finanzieller Unterstützung konnte die grundhafte Sanierung jetzt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
16:55 Uhr
2 min.
Was für eine Ernte: Plauener Kleingärtner präsentieren die Früchte ihrer Arbeit
Beim Spitzengenuss in Plauen sind bis Samstag Blumen, Obst und Gemüse zu bestaunen. Und davon gibt es dieses Jahr reichlich.
Ellen Liebner
19.08.2025
2 min.
Vorfreude aufs Sommerfest in der Plauener Kita Pusteblume
Am 22. August wird in der Bahnhofsvorstadt wieder gefeiert. Dabei bleiben die Mädchen und Jungen mit ihren Erzieherinnen nicht unter sich.
Ellen Liebner
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
Mehr Artikel