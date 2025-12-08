Fördergeld macht es möglich: Plauener Innenstadt grüner, bunter und bequemer

Mit dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ geschaffen: Vater und Sohn zieren eine Fassade. Eine Rundbank wurde aufgestellt und Begrünung gepflanzt.

Im Bereich der Nobelstraße in Plauen sind laut Stadtverwaltung kürzlich drei kleinere Projekte ermöglicht worden, die das Umfeld des Vogtlandmuseums und des Erich-Ohser-Hauses aufwerten. Eine neue Rundbank aus Stahl und Edelstahllehne wurde am Baum Nobelstraße/Ecke Bänkegässchen installiert. Die Stadt musste dank einer 90-prozentigen...