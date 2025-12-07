Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?

Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.

Die vom Borkenkäfer verursachten Verluste waren immens. Seit 2018 lag der Schadholzanteil am Gesamteinschlag zum Beispiel auf den Waldflächen der Stadt Plauen alljährlich bei über 75 Prozent, in einigen Jahren sogar bei fast 100 Prozent. „Das war eine Situation, wie es sie noch nie gegeben hat", sagt der Leiter des Forstbezirks Plauen,...