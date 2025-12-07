Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?

Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor. Bild: Jens Uhlig/Archiv
Borkenkäfer und Borkenkäferlarven an der Innenseite der Baumrinde einer Fichte.
Borkenkäfer und Borkenkäferlarven an der Innenseite der Baumrinde einer Fichte. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Bert Schmieder ist Leiter des Forstbezirks Plauen.
Bert Schmieder ist Leiter des Forstbezirks Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.

Die vom Borkenkäfer verursachten Verluste waren immens. Seit 2018 lag der Schadholzanteil am Gesamteinschlag zum Beispiel auf den Waldflächen der Stadt Plauen alljährlich bei über 75 Prozent, in einigen Jahren sogar bei fast 100 Prozent. „Das war eine Situation, wie es sie noch nie gegeben hat“, sagt der Leiter des Forstbezirks Plauen,...
