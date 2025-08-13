Fortuna Ehrenfeld – solo auf dem Plauener Theaterplatz

Zuvor ist die Liedermacherin und Songpoetin Katja Werker zu erleben.

Sommerabendstimmung in angenehmem Ambiente verspricht das Kultur-Sommer-Konzert an diesem Freitag auf dem Plauener Theaterplatz. Bei freiem Eintritt gibt es ein musikalisches Highlight zu erleben: Fortuna Ehrenfeld – Solo am Klavier. Fortuna Ehrenfeld ist eine Indiepop-Band und ein Projekt des Kölner Produzenten, Komponisten und Texters Martin...