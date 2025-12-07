Frau flüchtet vor Polizei im Vogtland: Wildes Autorennen hat Nachspiel

Plauen
Eine 19-jährige Mercedesfahrerin entzieht sich Samstagmorgen rasant einer Polizeikontrolle. Die Flucht endet mit einem Unfall.
In der Nacht zu Samstag, eine halbe Stunde nach Mitternacht, rast eine 19-Jährige im Mercedes über die Dresdener Straße in Richtung Autobahn. In der Kurve der Auffahrt zur A 72 Richtung Leipzig verunfallte sie. Grund der Geschwindigkeitsfahrt: Die Polizei wollte sie kontrollieren. Die junge Frau flüchtete davor. Dabei hatte sie sich nichts...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.