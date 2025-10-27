Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
„Freddy Fresh“-Filiale in der Plauener Innenstadt: Ende Oktober ist Schluss.
„Freddy Fresh“-Filiale in der Plauener Innenstadt: Ende Oktober ist Schluss.
Plauen
Freddy Fresh in Plauener Innenstadt muss schließen: Das ist der Grund
Redakteur
Von Swen Uhlig
Seit dreieinhalb Jahren gibt es die Filiale des Pizza- und Burger-Lokals „Freddy Fresh“ nahe dem Postplatz im Stadtzentrum von Plauen. Ende Oktober ist Schluss: Das Betreiberunternehmen ist in die Insolvenz gerutscht.

Im Frühjahr 2022 war das Burger- und Pizza-Lokal „Freddy Fresh“ in das Alte Postamt nahe dem Plauener Postplatz eingezogen. Dreieinhalb Jahre später müssen sich die Gebäudeeigentümer nun nach einem Nachmieter umschauen: Das Restaurant wird Ende Oktober schließen, eine Fortführung wird es auch unter neuer Regie nicht geben.
