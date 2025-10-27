Freddy Fresh in Plauener Innenstadt muss schließen: Das ist der Grund

Seit dreieinhalb Jahren gibt es die Filiale des Pizza- und Burger-Lokals „Freddy Fresh“ nahe dem Postplatz im Stadtzentrum von Plauen. Ende Oktober ist Schluss: Das Betreiberunternehmen ist in die Insolvenz gerutscht.

