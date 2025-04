Frische Luft statt Formeln: Physikerin tauscht Uni gegen Umweltzentrum in Plauen

Das Umweltzentrum Pfaffengut sucht nach jungen Naturwächtern. Das Angebot betreut eine junge Frau, die der Liebe wegen in den Osten und ins Vogtland zog.

Vögel zwitschern, es summt. Quakt da was? Mit den Sonnenstrahlen erwacht das Krabbelleben im Umweltzentrum Pfaffengut, das am Stadtrand von Plauen liegt. Anna Schuster legt sich flach auf den Bauch auf den Holzsteg am Teich. Mit einem Köcher fischt sie nach Wasserflöhen und setzt sie in eine Becherlupe. „Es gibt hier zu jeder Jahreszeit so...