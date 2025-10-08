Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Frischekur fürs Plauener Vogtlandtheater: Erstes Foyer erstrahlt im frischen Glanz

Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Frischekur fürs Plauener Vogtlandtheater: Erstes Foyer erstrahlt im frischen Glanz
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Spendenaktion hat dazu beigetragen, dass das Löwel-Foyer im Plauener Theater renoviert wurde. Nicht nur die rekonstruierten Deckenlampen sind ein Hingucker.

Das Vogtlandtheater in Plauen kann sich auf Freunde und Unterstützer verlassen: Innerhalb von drei Monaten gingen in einer Spendenaktion mehr als 35.000 Euro für die Renovierung des oberen Löwel-Foyers ein. Aufgerufen dazu hatten der Theaterförderverein und die Volksbank Vogtland-Saale-Orla. Silvio Gahs, Technischer Direktor, stellte kürzlich...
