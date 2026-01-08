Frost macht Vogtlandbahn zu schaffen: Einige Züge fahren seltener – wegen Sturmtief „Elli“ auch Einschränkungen im Busverkehr möglich

Plauen
Weil die Triebwagen störanfällig sind, gilt bis auf Weiteres auf zwei Linien der Vogtlandbahn ein Winterfahrplan. Am Freitag drohen auch andere Einschränkungen im vogtländischen Bus- und Bahnverkehr.
Schnee und Frost der vergangenen Tage haben Folgen für die Vogtlandbahn: Wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte, gilt bis auf Weiteres auf zwei Linien ein betriebsbedingter Winterfahrplan. Wie Pressesprecherin Katerina Hagen erklärte, betrifft dies konkret die Vogtlandbahn-Linien RB 2 und RB 5. Die Details:
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.