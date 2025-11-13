Führungen durch neue Plauener Supersporthalle bereits ausgebucht: Schon bald gibt es die nächste Gelegenheit

Für den 22. November hatte die Stadt mehrere Führungen im Sportforum organisiert. Alle Tickets hierfür waren in kurzer Zeit vergriffen.

Das Interesse, die neue Plauener Dreifeldhalle zu besichtigen, ist groß. Nicht einmal 24 Stunden nach Start der Anmeldung für Führungen durch das Sportforum Vogtland am 22. November waren bereits alle 180 Plätze ausgebucht.