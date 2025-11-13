Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Führungen durch neue Plauener Supersporthalle bereits ausgebucht: Schon bald gibt es die nächste Gelegenheit

Ein Blick in die neue Plauener Supersporthalle. Im Januar kann sie voraussichtlich jedermann besichtigen. Bild: Ellen Liebner
Ein Blick in die neue Plauener Supersporthalle. Im Januar kann sie voraussichtlich jedermann besichtigen. Bild: Ellen Liebner
Ein Blick in die neue Plauener Supersporthalle. Im Januar kann sie voraussichtlich jedermann besichtigen.
Ein Blick in die neue Plauener Supersporthalle. Im Januar kann sie voraussichtlich jedermann besichtigen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Führungen durch neue Plauener Supersporthalle bereits ausgebucht: Schon bald gibt es die nächste Gelegenheit
Von Bernd Jubelt
Für den 22. November hatte die Stadt mehrere Führungen im Sportforum organisiert. Alle Tickets hierfür waren in kurzer Zeit vergriffen.

Das Interesse, die neue Plauener Dreifeldhalle zu besichtigen, ist groß. Nicht einmal 24 Stunden nach Start der Anmeldung für Führungen durch das Sportforum Vogtland am 22. November waren bereits alle 180 Plätze ausgebucht.
Mehr Artikel