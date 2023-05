Führungen und vieles mehr: Stadt Plauen stellt Umbau der Elsteraue vor

Die Stadt Plauen wird sich auch in diesem Jahr am bundesweiten Tag der Städtebauförderung mit einer Aktion beteiligen. Dabei rückt am Samstag die Elsteraue ins Blickfeld. Unter dem Motto "Wir im Quartier" soll diesmal der Bereich mit dem Hempelschen Areal im Mittelpunkt stehen und auf unterschiedliche Weise ein Einblick über die dortigen Projekte,...