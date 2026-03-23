MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Andreas Stanko, Ex-Chef Jürgen Zorn und der neue Clubleiter Thomas Bauer (von links).
Andreas Stanko, Ex-Chef Jürgen Zorn und der neue Clubleiter Thomas Bauer (von links). Foto: Ellen Liebner
Andreas Stanko, Ex-Chef Jürgen Zorn und der neue Clubleiter Thomas Bauer (von links).
Andreas Stanko, Ex-Chef Jürgen Zorn und der neue Clubleiter Thomas Bauer (von links). Foto: Ellen Liebner
Plauen
Führungswechsel im Fotoclub Vogtland: Nachfolger steht fest
Von Louise Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Rücktritt von Jürgen Zorn als Vorsitzender des Clubs ist nun geklärt, wer die Leitung übernimmt.

Der Leiter des Fotoclubs Vogtland, Jürgen Zorn, hat seinen Vorsitz niedergelegt. Künftig wird Thomas Bauer, ein langjähriges Mitglied des Clubs, die Leitung übernehmen. Das sei laut Zorn bei der Jahreshauptversammlung am 5. März beschlossen worden. Zorn bleibe weiterhin im Vorstand aktiv. Doch wie er erklärt, sei es nach gut sieben Jahren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.03.2026
4 min.
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?
Swen Uhlig
24.03.2026
3 min.
Studie: Neue KI-Programme bei Kindern verbreitet
Die Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen bleibt laut einer Studie hoch. (Archivbild)
Dass viele Jungen und Mädchen lange am Smartphone hängen, wird schon seit längerem beobachtet. Nun kommen dabei Textanwendungen dazu, mit denen man sich quasi unterhalten kann. Hat das schon Folgen?
23.03.2026
2 min.
Sachsen aufgepasst: Schnee, Sturm und glatte Straßen ab Mittwoch
Autofahrer müssen bald wieder mit glatten Straßen rechnen.
Sonne, milde Temperaturen: In Sachsen herrscht Frühlingswetter. Noch. Schon zur Wochenmitte ändert sich das gründlich.
Patrick Hyslop
24.03.2026
4 min.
Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?
Der TikTok-Shop wird nicht nur von Jüngeren genutzt.
Vor einem Jahr startete der deutsche TikTok-Shop - mit dem Anspruch, den Onlinehandel zu verändern. Wie viel davon ist nach einem Jahr Realität?
Christian Rothenberg, dpa
09.01.2026
1 min.
Neue Ausstellung in Plauen zeigt Motive zahlreicher Fotografie-Enthusiasten
Andreas Stanko, Jürgen Zorn und Thomas Bauer (von links) bei den Vorbereitungen für die Ausstellung im Elster-Park.
Gleich sieben Fotoclubs haben Arbeiten für die Präsentationen zusammen getragen. Was Besucher ab Samstag erwartet.
Ellen Liebner
15.01.2026
4 min.
Dieser Plauener ist passionierter Fotograf: „Meine Kamera habe ich fast immer dabei – man könnte sonst Interessantes verpassen“
Mit dieser Balkenkamera begann Jürgen Zorns Interesse für Fotografie.
Jürgen Zorn hat über Jahrzehnte hinweg unzählige Augenblicke festgehalten. Wie viele Fotos dabei entstanden sind, weiß der 74-Jährige selbst nicht. Einen kleinen Teil seiner Arbeiten zeigt er nun in Plauen.
Louise Wappler
Mehr Artikel