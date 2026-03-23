Führungswechsel im Fotoclub Vogtland: Nachfolger steht fest

Nach dem Rücktritt von Jürgen Zorn als Vorsitzender des Clubs ist nun geklärt, wer die Leitung übernimmt.

Der Leiter des Fotoclubs Vogtland, Jürgen Zorn, hat seinen Vorsitz niedergelegt. Künftig wird Thomas Bauer, ein langjähriges Mitglied des Clubs, die Leitung übernehmen. Das sei laut Zorn bei der Jahreshauptversammlung am 5. März beschlossen worden. Zorn bleibe weiterhin im Vorstand aktiv. Doch wie er erklärt, sei es nach gut sieben Jahren...