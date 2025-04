Fünf Meter langer Schriftzug an Hauswand in Plauen geschmiert

Die Polizei sucht die Verursacher einer Sachbeschädigung in der Plauener Moritzstraße. Was bisher dazu bekannt ist.

Eine unschöne Überraschung am Sonntagmorgen, 23. März: Ein etwa fünf Meter langer Schriftzug prangte an einer Hauswand an der Moritzstraße in Plauen. Die Buchstaben waren etwa einen Meter hoch. Die Graffiti war unerwünscht und bedeutet eine Sachbeschädigung. Die unbekannten Täter haben die Schmiererei in der Nacht von Samstag auf Sonntag...