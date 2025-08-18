Für mehr Bürgerservice: Vogtlandkreis startet neuen Fördermittelfinder

Mit dem neuen Service will der Landkreis bürokratische Hürden abbauen und eine zentrale Informationsplattform schaffen. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, Vereine, Kommunen und Unternehmen.

Ab sofort steht allen Bürgern des Vogtlandkreises mit einem Fördermittelfinder ein neuer kostenloser Online-Service zur Verfügung. Mithilfe des Angebotes können Interessierte mithilfe weniger Klicks herausfinden, welche Förderprogramme und Zuschüsse für ihre Projekte infrage kommen – ob für private Vorhaben, ehrenamtliches Engagement,...