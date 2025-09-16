Futtern im Vogtland: Schlachtfest in Theuma steht an

Am Wochenende ist der Theumaer Museumshof wieder geöffnet. Außer frischen Produkten und Unterhaltung gibt es historische Rückblicke und Spiele.

Mit einem Verkauf frischer Wurst- und Fleischwaren steigt der Museums- und Heimatverein Theuma am Samstag in sein zweitägiges Schlachtfest ein. Ab 10 Uhr ist der Museumshof neben dem Bauernmarkt geöffnet. Am Nachmittag können Gäste bei einer filmischen Dokumentation allerhand Wissenswertes zur Neumühle am Ortsrand erfahren. Noch mehr...