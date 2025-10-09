Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Gänsehautmomente gibt es an diesem Herbstferienwochenende im Vogtland – doch es geht ganz und gar nicht nur gruselig zu

Lydia Beneke ist Kriminalpsychologin und am Freitagabend in der Plauener Festhalle zu erleben.
Lydia Beneke ist Kriminalpsychologin und am Freitagabend in der Plauener Festhalle zu erleben. Bild: Manfred Esser
Lydia Beneke ist Kriminalpsychologin und am Freitagabend in der Plauener Festhalle zu erleben.
Lydia Beneke ist Kriminalpsychologin und am Freitagabend in der Plauener Festhalle zu erleben. Bild: Manfred Esser
Plauen
Gänsehautmomente gibt es an diesem Herbstferienwochenende im Vogtland – doch es geht ganz und gar nicht nur gruselig zu
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während im Freizeitpark Plohn die erste Halloween-Party des Jahres angesagt ist, fühlt sich Kriminalpsychologin Lydia Beneke in Plauen in Mörder ein. Und eine Ex-Prinzessin macht Musik im Malzhaus.

Blick in menschliche Abgründe: Am Freitag, 20 Uhr, erklärt Kriminalpsychologin Lydia Beneke in der Plauener Festhalle, was es mit sadistischen Mördern auf sich hat. Einer der bekanntesten Vertreter dürfte Jack the Ripper gewesen sein. Die beliebte Autorin legt ebenfalls dar, warum etwa der Roman „Shades of Grey“ keinen realistischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
4 min.
Tipps für bunte Herbstferien im Vogtland: Was Ferienkinder und ihre Familien jetzt alles vor der Haustür erleben können
Update
Kürbisse sorgen im Herbst im Freizeitpark Plohn für eine stimmungsvolle Dekoration.
In den Herbstferien vom 6. bis 18. Oktober werden im Vogtlandkreis jede Menge Aktionen für Jung und Alt angeboten. Eine Auswahl.
Gerd Betka
02.10.2025
4 min.
Wohin am Wochenende im Vogtland - Mit der „Wilden Hilde“ abfeiern oder doch lieber Fisch essen?
Die Band Herje Mine war im vergangenen Jahr einer der großen Stars beim Folkherbst.
Zum Tag der Deutschen Einheit stehen im Vogtland zahlreiche Veranstaltungen an. Einige haben mit dem Anlass des Feiertags zu tun. Aber nicht alle. Wo man Fisch kaufen oder Steampunk begegnen kann.
Gunter Niehus und Sabine Schott
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
Mehr Artikel