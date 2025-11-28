Gartendenkmal am Weisbachschen Haus in Plauen nun vollständig umzäunt

Für das letzte Teilstück der Einzäunung fallen 238.000 Euro an. Was die Stadtverwaltung zu den Gründen für diese Kosten sagt.

Rund um den Weisbachschen Garten in der Elsteraue sind jetzt 80 Meter des historisch anmutenden Zauns aus Metall montiert worden. Beim Ausrichten der insgesamt 40 Zaunelemente im Bereich zwischen Böhler und Hofwiesenstraße wirkten Florian Herrmann (links) und Max Wotschadl von der Firma Metall-und Rohrleitungsbau Schubert GmbH mit. Für das... Rund um den Weisbachschen Garten in der Elsteraue sind jetzt 80 Meter des historisch anmutenden Zauns aus Metall montiert worden. Beim Ausrichten der insgesamt 40 Zaunelemente im Bereich zwischen Böhler und Hofwiesenstraße wirkten Florian Herrmann (links) und Max Wotschadl von der Firma Metall-und Rohrleitungsbau Schubert GmbH mit. Für das...