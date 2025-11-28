Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gartendenkmal am Weisbachschen Haus in Plauen nun vollständig umzäunt

Gartendenkmal am Weisbachschen Haus in Plauen nun vollständig umzäunt
Von Sabine Schott
Für das letzte Teilstück der Einzäunung fallen 238.000 Euro an. Was die Stadtverwaltung zu den Gründen für diese Kosten sagt.

Rund um den Weisbachschen Garten in der Elsteraue sind jetzt 80 Meter des historisch anmutenden Zauns aus Metall montiert worden. Beim Ausrichten der insgesamt 40 Zaunelemente im Bereich zwischen Böhler und Hofwiesenstraße wirkten Florian Herrmann (links) und Max Wotschadl von der Firma Metall-und Rohrleitungsbau Schubert GmbH mit. Für das...
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
11:00 Uhr
1 min.
Musikinstrumentenmuseum vor den Toren Plauens: Karl-Heinz Teuschler sucht Nachfolger
Der Gründer der Raritätenausstellung in Mehltheuer will die Sammlung aus Altersgründen abgeben. Er hat allerdings eine Bedingung.
Sabine Schott
11:00 Uhr
1 min.
Wettkochen auf Plauener Weihnachtsmarkt dient gutem Zweck
Die Feuerwehr Stadtmitte trat diesmal mit dem Kinderschutzbund an. Der sorgte für ein Angebot mit Seltenheitswert auf dem Weihnachtsmarkt. Besucher standen Schlange.
Ellen Liebner
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
