Gasthaus in Thiergarten lädt zum Erntefest ein

Was am Sonntag im Plauener Ortsteil alles geplant ist.

Der Plauener Ortsteil Thiergarten lädt an diesem Wochenende zu einem Erntefest ein. Es findet am Sonntag von 14 bis 20 Uhr im Wirtshaus zur Scheune an der Straße Um die Teiche 17 statt. Wie Frank Erdmann berichtet, werden unter anderem Produkte aus dem eigenen Obst- und Gemüseanbau vorgestellt. Es gibt auch Verkaufsstände vom Kürbis bis zur...