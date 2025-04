Gastroangebote auf dem Rummel in Plauen: Warum die Anbieter bei der Preiskalkulation ins Schwitzen kommen

Das Ostervolksfest lockt neben den Fahrgeschäften auch mit zahlreichen Leckereien. Von Süßes bis Herzhaftes reichen die Angebote. So viel kosten dieses Jahr Roster und Co. auf dem Festplatz.

Wer in diesen Tagen das Ostervolksfest in Plauen besucht, dem weht auf dem Festplatz an der Festhalle auch ein Duft von zahlreichen kulinarischen Leckereien um die Nase. Die Schausteller, die an ihren Verkaufsständen Speisen und Getränke verkaufen, haben nach eigenem Bekunden im Vorfeld des Rummels ihre Preise so kalkuliert, dass sie für die...