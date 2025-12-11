Gedenktag für verstorbene Kinder in der Plauener Markuskirche

Plauen
Wenn das eigene Kind stirbt, sind Eltern verzweifelt. Gemeinsam zu gedenken, kann da heilsam sein - sagt der Plauener Pfarrer Andreas Vödisch.
Am zweiten Sonntag im Dezember, das ist in diesem Jahr der 14., findet immer der weltweite Gedenktag für alle verstorbenen Kinder statt. Das sogenannte „Worldwide Candle Lighting“ zeigt, dass an diesem Tag in allen Ländern Angehörige und Freunde ihrer verstorbenen Kinder, Schwestern, Brüder und Enkelkinder gedenken. Auch in Plauen ist an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.