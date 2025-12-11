MENÜ
Ein Kindergrabstein.
Ein Kindergrabstein. Bild: Symbolfoto: Claudia Irle-Utsch/dpa
Plauen
Gedenktag für verstorbene Kinder in der Plauener Markuskirche
Redakteur
Von Sabine Schott
Wenn das eigene Kind stirbt, sind Eltern verzweifelt. Gemeinsam zu gedenken, kann da heilsam sein - sagt der Plauener Pfarrer Andreas Vödisch.

Am zweiten Sonntag im Dezember, das ist in diesem Jahr der 14., findet immer der weltweite Gedenktag für alle verstorbenen Kinder statt. Das sogenannte „Worldwide Candle Lighting“ zeigt, dass an diesem Tag in allen Ländern Angehörige und Freunde ihrer verstorbenen Kinder, Schwestern, Brüder und Enkelkinder gedenken. Auch in Plauen ist an...
