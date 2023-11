„Geld oder Leben“ - Neue Schau in Galerie Forum K in Plauen

Die befreundeten Plauener Veit Larisch und Olaf Thiel zeigen ab Freitagabend ihre Arbeiten. Damit geht ein besonderes Kunstprojekt in die zweite Runde.

Was der Plauener Künstler Jörg Piesendel alias Alfred Mogelseng im Vorjahr initiierte, soll ab Freitag, 19 Uhr, eine Fortführung in der Galerie Forum K an der Neundorfer Straße 4 in Plauen finden - das Kunstprojekt „Forum-K-Schecks“. Diesmal haben die satirischen Motive der besonders harten Währung die beiden Freunde Veit Larisch und Olaf...