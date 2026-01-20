MENÜ
  • Geldbündel in der Unterhose: Polizei beschlagnahmt an der A 72 fünfstellige Summe

Bayrische Polizeibeamte haben am Montag auf der A 72 große Mengen Bargeld gefunden, die ein Mann in seiner Kleidung versteckt hatte. Bild: Sven Hoppe/dpa
Von Swen Uhlig
Aus einer Routinekontrolle wird ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche: Beamte aus Bayern zogen am Montag einen Verdächtigen aus dem Verkehr.

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A 72 haben Fahnder der Grenzpolizei Selb am Montag eine ungewöhnlich hohe Bargeldsumme gefunden. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, wurde am Abend an der Anschlussstelle Hof-Nord ein Auto angehalten. Einer der Insassen, ein rumänischer Staatsangehöriger, hatte den Angaben zufolge einen hohen...
