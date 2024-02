Geschäft am Klostermarkt in Plauen seit über einem Jahr geschlossen: Jetzt startet der Räumungsverkauf

Das Mode- und Taschengeschäft „en vogue“ am Oberen Steinweg nahe dem Klostermarkt war am Mittwoch erstmals wieder geöffnet. Vom Betreiber des Ladens fehlt allerdings jede Spur.

Am Mittwochvormittag hatten sich vor dem Geschäft am Oberen Steinweg 8 in Plauen mehrere Frauen eingefunden. Als der Laden gegen 10 Uhr öffnete, begann die Schnäppchenjagd. Ein Aushang im Schaufenster versprach 70 Prozent Rabatt auf alle Taschen. „Da kann man nichts falschmachen“, sagte eine Mittdreißigerin, die schon mehrere Handtaschen...