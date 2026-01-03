MENÜ
  • Geschäftsführerin des Theaters Plauen-Zwickau schwört auf schwierige Zeiten ein: „Das Theater wird nicht mehr so sein, wie es jetzt ist“

Das Theater Plauen-Zwickau muss massiv sparen.
Das Theater Plauen-Zwickau muss massiv sparen. Bild: Ellen Liebner
Das Theater Plauen-Zwickau muss massiv sparen.
Das Theater Plauen-Zwickau muss massiv sparen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Geschäftsführerin des Theaters Plauen-Zwickau schwört auf schwierige Zeiten ein: „Das Theater wird nicht mehr so sein, wie es jetzt ist“
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Generalintendant Dirk Löschner und Geschäftsführerin Sandra Kaiser haben die Gäste des traditionellen Neujahrsempfangs des Theaterförderereins auf ein herausforderndes Jahr vorbereitet.

Das Theater Plauen-Zwickau steht angesichts der Finanzsituation vor einer schwierigen Zukunft. „Das Theater wird nicht mehr so sein, wie es jetzt ist“, sagte Geschäftsführerin Sandra Kaiser zum traditionellen Neujahrsempfang des Plauener Theaterfördervereins. Details nannte sie nicht.
