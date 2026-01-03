Geschäftsführerin des Theaters Plauen-Zwickau schwört auf schwierige Zeiten ein: „Das Theater wird nicht mehr so sein, wie es jetzt ist“

Plauen
Generalintendant Dirk Löschner und Geschäftsführerin Sandra Kaiser haben die Gäste des traditionellen Neujahrsempfangs des Theaterförderereins auf ein herausforderndes Jahr vorbereitet.
Das Theater Plauen-Zwickau steht angesichts der Finanzsituation vor einer schwierigen Zukunft. „Das Theater wird nicht mehr so sein, wie es jetzt ist“, sagte Geschäftsführerin Sandra Kaiser zum traditionellen Neujahrsempfang des Plauener Theaterfördervereins. Details nannte sie nicht.
