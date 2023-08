Gewittersturm fegt übers Vogtland hinweg: Umgestürzte Bäume, heftiger Regen

Es zog so rasch ab, wie es gekommen war: Das Gewitter am späten Samstagnachmittag hat die Feuerwehren in Plauen und Oelsnitz auf Trab gehalten.

Ein Gewittersturm mit starkem Regen ist am Samstag über Thüringen und Sachsen hinweg gezogen und traf am späten Nachmittag das Vogtland. Etliche Bäume sind dabei umgestürzt und haben Straßen blockiert. Das Lagezentrum der Polizeidirektion Zwickau spricht von einer Reihe kleinerer Einsätze, glücklicherweise sei bislang nichts Dramatisches... Ein Gewittersturm mit starkem Regen ist am Samstag über Thüringen und Sachsen hinweg gezogen und traf am späten Nachmittag das Vogtland. Etliche Bäume sind dabei umgestürzt und haben Straßen blockiert. Das Lagezentrum der Polizeidirektion Zwickau spricht von einer Reihe kleinerer Einsätze, glücklicherweise sei bislang nichts Dramatisches...