Bei Glatteis gilt es, die Geschwindigkeit anzupassen. Bild: Jason Tschepljakow/dpa
Bei Glatteis gilt es, die Geschwindigkeit anzupassen. Bild: Jason Tschepljakow/dpa
Plauen
Glätte: 20-Jährige fährt im Plauener Umland mit Ford gegen Baum
Redakteur
Von Sabine Schott
Ein hoher Sachschaden ist bei einem Unfall in Theuma entstanden. Was genau war geschehen?

Am Montagvormittag ist eine junge Ford-Fahrerin in Theuma von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Pkw an einen Baum geprallt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, habe die 20-Jährige die Bergener Straße aus Richtung Bergen kommend befahren. Wohl aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, kam sie von der winterglatten Fahrbahn ab und...
Von Cristina Zehrfeld
24.11.2025
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
24.11.2025
Wintereinbruch mit fatalen Folgen – Unfälle und Tote
Bei einem Unfall in Bayern sterben mindestens drei Menschen.
Der erste größere Wintereinbruch bringt Schnee, Glätte und zahlreiche Unfälle. Mehrere Menschen sterben, viele werden verletzt. Auch Bahn und Flughafen sind betroffen.
Mona Wenisch, dpa
EU-Automarkt wächst im Oktober - Absatz von Tesla bricht ein
Der Automarkt in der EU hat im Oktober wieder zugelegt (Archivbild)
Die kriselnde Autobranche hat in Europa wieder deutlich zugelegt. Während viele deutsche Hersteller Zuwächse verbuchen, geht es bei Tesla weiter bergab.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
Dacia prallt nahe Schöneck gegen einen Baum
Ein Auto prallte am Dienstag in Schöneck gegen einen Baum.
Ein schwer verletzter Fahrer und Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls im Oberen Vogtland.
Sabine Schott
Für Innovation und Zusammenarbeit: Firmen aus Mittelsachsen in Mittweida ausgezeichnet
Als symbolischen Preis gab es einen Apfelbaum (Symbolbild).
Zum vierten Mal wurde der Mittelsachsen Award verliehen. Als Zeichen für Nachhaltigkeit und regionale Verwurzelung gab es ein besonderes Geschenk.
Franziska Bernhardt-Muth
