Glätte: 20-Jährige fährt im Plauener Umland mit Ford gegen Baum

Plauen
Ein hoher Sachschaden ist bei einem Unfall in Theuma entstanden. Was genau war geschehen?
Am Montagvormittag ist eine junge Ford-Fahrerin in Theuma von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Pkw an einen Baum geprallt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, habe die 20-Jährige die Bergener Straße aus Richtung Bergen kommend befahren. Wohl aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, kam sie von der winterglatten Fahrbahn ab und...
