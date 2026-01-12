Glätte durch Eisregen: Wie schlimm ist es im Vogtland am Montag tatsächlich?

Plauen
Die Wetterlage ist aktuell relativ ruhig. Weder die Polizeidirektion in Zwickau noch ein Plauener Krankenhaus vermelden erhöhtes Unfallaufkommen. Vereinzelt machen rutschige Straßen aber zu schaffen.
Gegen Mittag sollten am Montag noch mehr Schnee und vor allem Eisregen auch ins Vogtland kommen. So sagte es zumindest eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes voraus. Und tatsächlich gefror in und um Plauen, vor allem im Burgsteingebiet, mancherorts Niederschlag zu Glatteis.
