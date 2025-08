Goodbye Plauen - Schlummersack-Gründerin Karina Grassy hat den Neustart in Namibia gewagt

Mit der Produktion von Babyschlafsäcken hatte sich Karina Grassy über das Vogtland hinaus einen Namen gemacht. Nach dem Verkauf ihres Unternehmens hat sie in Südwestafrika jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen.

„Eigentlich fühlt es sich hier genauso an wie im Saale-Orla-Kreis, nur die Distanzen sind größer.“ Karina Grassy lacht am Telefon über ihren eigenen Vergleich, der sich so gar nicht nach Abenteuer anhört. Dabei ist die Realität das ganze Gegenteil: Karina Grassy lebt heute im Südwesten Afrikas, in Namibia. „Bei Sonnenschein und...