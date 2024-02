Größerer Masernausbruch im Vogtlandkreis

Im gesamten Jahr 2023 zählte das Robert Koch-Institut keinen Masernfall in Sachsen. Doch nun hat es einen größeren Ausbruch der Infektionskrankheit im Freistaat gegeben.

Plauen.

Im sächsischen Vogtlandkreis hat es einen größeren Masern-Ausbruch gegeben. Betroffen seien zwölf Kinder im Alter von unter einem bis 13 Jahren aus dem Umfeld zweier Familien, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Die Fälle seien "in jüngster Zeit" ans Gesundheitsamt übermittelt worden. Nähere Angaben machte das Landratsamt nicht. Im gesamten Jahr 2023 waren in Sachsen laut Robert Koch-Institut (RKI) keine Masernfälle verzeichnet worden, in ganz Deutschland waren es 57.