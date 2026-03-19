Großbrand auf Deponie im Vogtland: Leitstelle warnt vor Gefahren

Der Brand war am Mittwochabend im ostthüringischen Zeulenroda ausgebrochen. Auch Unterstützer aus Plauen sind mit im Einsatz.

Wegen eines Großbrandes auf einer Deponie in Zeulenroda haben die zuständigen Behörden in Thüringen eine Bevölkerungswarnung veröffentlicht. Über die offizielle Warn-App Nina wurde eine Gefahreninformation wegen Brandgasen verbreitet. Wegen eines Großbrandes auf einer Deponie in Zeulenroda haben die zuständigen Behörden in Thüringen eine Bevölkerungswarnung veröffentlicht. Über die offizielle Warn-App Nina wurde eine Gefahreninformation wegen Brandgasen verbreitet.