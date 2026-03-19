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Auf einer Deponie in Zeulenroda ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen, Rauch stieg in den Himmel und war von Weitem sichtbar.
Auf einer Deponie in Zeulenroda ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen, Rauch stieg in den Himmel und war von Weitem sichtbar. Foto: Björn Walther/dpa
Auf einer Deponie in Zeulenroda ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen, Rauch stieg in den Himmel und war von Weitem sichtbar.
Auf einer Deponie in Zeulenroda ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen, Rauch stieg in den Himmel und war von Weitem sichtbar. Foto: Björn Walther/dpa
Update
Plauen
Großbrand auf Deponie im Vogtland: Leitstelle warnt vor Gefahren
Redakteur
Von Nancy Dietrich
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Der Brand war am Mittwochabend im ostthüringischen Zeulenroda ausgebrochen. Auch Unterstützer aus Plauen sind mit im Einsatz.

Wegen eines Großbrandes auf einer Deponie in Zeulenroda haben die zuständigen Behörden in Thüringen eine Bevölkerungswarnung veröffentlicht. Über die offizielle Warn-App Nina wurde eine Gefahreninformation wegen Brandgasen verbreitet.
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Erschienen am: 19.03.2026 | 11:33 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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