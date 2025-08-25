Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben

Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Plauen
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Von Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.

Am Montagmorgen ist es zu einem Großeinsatz der Polizei in Plauen gekommen. Maskierte und bewaffnete Beamte sperrten die viel befahrene B 92 ab, konkret die Trockentalstraße zwischen Straßberger Straße und Dittrichplatz. Außerdem waren einige Abschnitte der Friedrich- sowie der Moritzstraße dicht. Am späteren Vormittag folgte im nahe...
