Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben

Plauen
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Am Montagmorgen ist es zu einem Großeinsatz der Polizei in Plauen gekommen. Maskierte und bewaffnete Beamte sperrten die viel befahrene B 92 ab, konkret die Trockentalstraße zwischen Straßberger Straße und Dittrichplatz. Außerdem waren einige Abschnitte der Friedrich- sowie der Moritzstraße dicht. Am späteren Vormittag folgte im nahe...
