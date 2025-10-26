Großhändler zieht in ehemaliges Möbelhaus in Plauen

Anfang 2023 hatte das Möbelhaus Künzel seine Geschäftstätigkeit eingestellt. Das Gebäude an der Böhlerstraße in Plauen steht seitdem weitgehend leer. Nun gibt es eine Nachfolgelösung.

Es sei eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, die man habe treffen müssen, sagte der Geschäftsführer des Möbelhauses Künzel, Frank Roscher, im Januar 2023. Wegen der Kaufzurückhaltung der Kunden hatte das Familienunternehmen kurz darauf den Geschäftsbetrieb eingestellt. Das Ende der 1990er-Jahre errichtete Gebäude mit seinen 3000...