Die Polizei ermittelt zu einem gesprühten Hakenkreuz.
Die Polizei ermittelt zu einem gesprühten Hakenkreuz. Bild: Symbolbild: stock adobe
Plauen
Hakenkreuz vor Plauener Kita entdeckt: Polizei sucht Zeugen
Von Gunter Niehus
Das verfassungsfeindliche Symbol wurde vermutlich in der Nacht zu Samstag gesprüht. Welche Schäden die Täter außerdem noch mit ihrer Farbe anrichteten.

Vor einem Kindergarten an der Haselbrunner Straße in Plauen sind verbotene Symbole gesprüht worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat vermutlich in der Nacht zu Samstag. Es fanden sich ein Hakenkreuz sowie eine SS-Rune auf dem Asphalt. Wie das Lagezentrum der Polizei am Sonntag bestätigte, sind die beiden Symbole mittlerweile von einer...
