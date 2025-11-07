Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Hammer-Märkte im Vogtland: Ein Standort bleibt, einer schließt für immer

Der Hammer-Markt in Rodewisch bleibt vorerst geöffnet. Für Januar 2026 ist ein Neustart mit neuem Konzept geplant.
Der Hammer-Markt in Rodewisch bleibt vorerst geöffnet. Für Januar 2026 ist ein Neustart mit neuem Konzept geplant. Bild: Cornelia Henze
Der Hammer-Markt in Rodewisch bleibt vorerst geöffnet. Für Januar 2026 ist ein Neustart mit neuem Konzept geplant.
Der Hammer-Markt in Rodewisch bleibt vorerst geöffnet. Für Januar 2026 ist ein Neustart mit neuem Konzept geplant. Bild: Cornelia Henze
Plauen
Hammer-Märkte im Vogtland: Ein Standort bleibt, einer schließt für immer
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Hammer-Mutterkonzern hatte im Juni Insolvenz angemeldet. Für fast jede zweite Filiale gibt es keine Zukunft. Auch im Vogtland ist das zu spüren.

Kaum ein Fleck an der Schaufensterfront ist ohne Plakat. „Alles reduziert“, ist darauf zu lesen. „Bis zu 30 Prozent auf alles“ oder „Wir schließen“. So ist es in diesen Tagen am Hammer-Einrichtungsmarkt in Rodewisch zu lesen. Noch brennt Licht in der Filiale. Doch bleibt das auch so? Was sind die Gründe für die Rabattierung? Und was...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
02.10.2025
2 min.
Hammer-Märkte: Diesen Filialen in Sachsen droht die Schließung
66 der bundesweit etwa 180 Hammer-Märkten droht das Aus. Das berichtet das „Westfalen-Blatt“ mit Bezug auf eine interne Streichliste.
Die Unternehmensgruppe Schlau ist insolvent. Geplant ist daher auch ein Kahlschlag bei den Hammer-Fachmärkten. Auf einer internen Schließungsliste stehen etliche Filialen in Sachsen, darunter zwei in der Region.
Jürgen Becker
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
24.10.2025
3 min.
Siebenlehn, Döbeln, Jahnatal: Wie geht es mit den Hammer-Märkten weiter?
Wie geht es mit dem Hammer-Markt in Siebenlehn weiter?
Der Einrichtungsgigant Hammer hat für die drei Standorte in Siebenlehn an der A 4, Döbeln und Jahnatal bei Ostrau unterschiedliche Pläne.
Heike Hubricht
Mehr Artikel