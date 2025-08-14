Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Handyverbot und Medienkompetenz an einer Schule im Vogtland – was Sachsens Kultusminister Clemens davon hält

Oberschule Weischlitz: Minister Conrad Clemens (CDU) und Schulleiterin Cornelia Zenner.
Oberschule Weischlitz: Minister Conrad Clemens (CDU) und Schulleiterin Cornelia Zenner. Bild: Ellen Liebner
Oberschule Weischlitz: Minister Conrad Clemens (CDU) und Schulleiterin Cornelia Zenner.
Oberschule Weischlitz: Minister Conrad Clemens (CDU) und Schulleiterin Cornelia Zenner. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Handyverbot und Medienkompetenz an einer Schule im Vogtland – was Sachsens Kultusminister Clemens davon hält
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Oberschule Weischlitz gibt einen Medienführerschein aus: Das Handy dürfen die Kinder und Jugendlichen an der Schule trotzdem nicht benutzen.

„Die teuersten verkauften Luxusautos“ steht auf einem Bildschirm im Computerzimmer der Oberschule Weischlitz. Ein Schüler startet per Klick eine Animation, die aussieht, als würde das Bild in viele kleine Teile zerspringen. Anschließend sieht man die nächste Folie: Ein Bugatti samt technischen Daten und dem exorbitant hohen Preis. Hinter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:00 Uhr
2 min.
Wasserschaden in Weischlitzer Turnhalle: Wann die Neueröffnung geplant ist
Der Schaden an der Schulturnhalle in Weischlitz (rechts) soll bald behoben sein.
Seit April plagt ein Leitungswasserschaden die Weischlitzer Oberschule. Wann dieser behoben werden soll.
Jonas Patzwaldt
14.08.2025
3 min.
Was Reichenbacher Oberschüler ihrem Kultusminister zu sagen hatten
Staatsminister Conrad Clemens mit den Teilnehmern am Gespräch in der Aula der Weinholdschule
Der Sächsische Kultusminister Conrad Clemens hat am Donnerstag die Weinholdoberschule besucht. Für einige Probleme hatte der Gast eine Lösung parat. Für welche nicht?
Petra Steps
Mehr Artikel