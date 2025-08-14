Handyverbot und Medienkompetenz an einer Schule im Vogtland – was Sachsens Kultusminister Clemens davon hält

Die Oberschule Weischlitz gibt einen Medienführerschein aus: Das Handy dürfen die Kinder und Jugendlichen an der Schule trotzdem nicht benutzen.

„Die teuersten verkauften Luxusautos“ steht auf einem Bildschirm im Computerzimmer der Oberschule Weischlitz. Ein Schüler startet per Klick eine Animation, die aussieht, als würde das Bild in viele kleine Teile zerspringen. Anschließend sieht man die nächste Folie: Ein Bugatti samt technischen Daten und dem exorbitant hohen Preis. Hinter...