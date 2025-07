Harley-Davidson-Treffen auf Sachsens größter Burgruine in Elsterberg: Wenn Motorenlärm zur Musik wird

Fest in der Hand schwerer Motorräder ist am Wochenende die Burgruine Elsterberg gewesen. Eine Coschützer Familie ist dabei federführend. Sie hat soviel Benzin im Blut, dass ihre Begeisterung noch für eine zweite Motorradmarke reicht.

Laut ist die Musik, laut ist der Motorenlärm. Das gehört zu einem Harley-Davidson-Treffen unweigerlich dazu. So war es auch am Wochenende auf der Burgruine in Elsterberg. Diese war Schauplatz des vierten Harley- und Custombiketreffen.