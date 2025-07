Hausarzt-Mangel in Plauen: In dieser Praxis gibt es noch Kapazitäten für neue Patienten

Am MVZ des Helios-Vogtlandklinikums ist im Herbst eine Ärztin in Rente gegangen. Die Medizinerin, welche die Praxis übernahm, hat sogar noch freie Termine.

Plauen.

In Zeiten des Hausarzt-Notstandes in Plauen hat das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Helios-Vogtlandklinikums eine gute Nachricht zu vermelden: Bei Allgemeinmedizinerin Dr. Alina-Nicoleta Iovu, die den Kassen-Sitz der im Herbst in den Ruhestand gegangenen Diplom-Medizinerin Olga Baun übernommen hat, gibt es noch Kapazitäten für neue Patienten. Dies bestätigte Klinik-Sprecherin Katharina Kurzweg jetzt auf Nachfrage der "Freien Presse".