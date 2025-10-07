Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Haushalte im Vogtland erhalten neue Tourenpläne für die Müllabfuhr ab November

Bis zu vier Mülltonnen haben Grundstücke im Vogtland für ihre Abfälle. Bild: Rechnerkunst.de/Stockadobe
Bis zu vier Mülltonnen haben Grundstücke im Vogtland für ihre Abfälle. Bild: Rechnerkunst.de/Stockadobe
Haushalte im Vogtland erhalten neue Tourenpläne für die Müllabfuhr ab November
Von Uwe Selbmann
Das Landratsamt des Vogtlandkreises beginnt mit dem Versand der neuen Abfuhrkalender. Aufs Grundstück genau sind darin alle Entsorgungstermine zu finden.

Vogtland.

Ab Mitte Oktober 2025 beginnt das Landratsamt mit dem Versand der grundstücksbezogenen Abfuhrkalender für den Zeitraum ab November 2025 bis Oktober 2026. Darauf macht das Abfallamt der Kreisbehörde aufmerksam. Die Kalender haben eine Auflage von rund 140.000 Exemplaren und werden per Postwurfspezialsendung an alle Haushalte im Vogtlandkreis zugestellt.

In übersichtlicher Form enthält das zweiseitige Kalenderblatt Leerungstermine des jeweiligen Grundstücks für den Rest- und Biomüll sowie für Leichtverpackungen (gelber Sack, gelbe Tonne) und Papier, Pappe und Karton (blaue Tonne). Ab sofort können die neuen Leerungstermine für 2025/2026 auch bereits online abgerufen werden. (us)

www.vogtlandkreis.de/abfuhrtermine

