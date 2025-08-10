Heiße Bauphase im Elstertal: Auf diese Einschränkungen müssen sich Vogtländer an der Barthmühle jetzt einstellen

Die Deutsche Bahn beginnt im Pöhler Ortsteil mit einem neuen Bauabschnitt. Auf welche Einschränkungen sich Anwohner, Wanderer und Bahnfahrer jetzt einstellen müssen.

Die Arbeiten für die Bahnstreckenerneuerung zwischen Gera und Weischlitz schreiten im Elstertal voran. Wie die Deutsche Bahn (DB) jetzt mitteilte, kommt es ab Montag deshalb zu weiteren Einschränkungen im Pöhler Ortsteil Barthmühle. Die jetzt anstehenden Arbeiten können nur unter Aussetzung des Bahnbetrieb durchgeführt werden, heißt es in...