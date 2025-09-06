Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Kinderklinik soll ab Montag von Haus 2 in Haus 4 (Haupthaus) umziehen.
Die Kinderklinik soll ab Montag von Haus 2 in Haus 4 (Haupthaus) umziehen.
Plauen
Helios-Krankenhaus in Plauen: Kinderklinik zieht um
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bisher wurden die jungen Patienten in Haus 2 betreut. Das ändert sich nun. In dem Gebäude ist auch das MVZ untergebracht – gibt es dort ebenso Änderungen?

Auf dem Gelände des Plauener Helios-Klinikums stehen ab Montag Veränderungen an. Wie Pressesprecherin Katharina Kurzweg auf „Freie Presse“-Anfrage bestätigt, zieht die Kinderklinik um. Von sich aus hatte das Klinikum nicht über den Standortwechsel informiert.
Mehr Artikel