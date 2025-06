Herber Schlag für Gastro-Szene im Vogtland: Nach dem Stadtstrand in Plauen schließen weitere Lokale in der Plauener Innenstadt

Manuel Bendigs insolvente Unternehmensgruppe Gastrofabrik muss Federn lassen. Seit Sonntag sind nach Stadtstrand und Bowlingcenter zwei weitere Lokale dicht. Was der Betreiber zum Aus mitteilt.

Die Insolvenz des Plauener Kneipen-Königs Manuel Bendig zieht weitere Kreise: Nach dem Stadtstrand und dem Bowlingcenter Number One sind seit diesem Sonntag auch das Restaurant Porto an der Straßberger Straße und der Almgasthof Steyr an der Herrenstraße geschlossen. Beide wurden durch Bendigs Gastrofabrik betrieben.