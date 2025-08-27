Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“

Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Redakteur
Von Swen Uhlig
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.

Wer Millionen in den Neubau eines Firmengebäudes investieren möchte, sollte eigentlich mit euphorischen Reaktionen rechnen. Nicht so im Fall von ZT Tuning in Weischlitz. Denn zunächst gab es einiges an Widerständen, die die beiden Geschäftsführer Jens Opitz und Martin Richter aus dem Weg räumen mussten. Am Mittwoch wurden die Anfänge noch...
Das könnte Sie auch interessieren
06.05.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen investiert 13 Millionen Euro in neue Halle im Vogtland: Warum die Firmengründer zuletzt schlaflose Nächte hatten
Die Geschäftsführer von „ZT Tuning“, Vertreter von Goldbeck-Bau sowie die Globus-Marktleiterin Kitty Fischer (2. von rechts) und der Weischlitzer Bürgermeister Steffen Raab (2. von links) vollzogen am Dienstag den ersten Spatenstich für das Neubauvorhaben.
Mit einer Millionen-Investition wird der Ersatzteil-Hersteller „ZT Tuning“ den Globus-Standort an der A 72 nahe Weischlitz aufwerten. Am Dienstag wurde der erste Spatenstich vollzogen.
Swen Uhlig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.07.2025
3 min.
Globusmarkt-Eingangstür mit Auto aufgebrochen - Schwerer Einbruch in Juweliergeschäft im Vogtland
Gegen diese Tür sind die Täter mit einem Auto gefahren, um sie aufzubrechen.
In der Nacht zu Montag ist ein Auto in den Globusmarkt in Weischlitz gefahren. Was passiert ist und wie die Marktleiterin den Wochenstart erlebte.
Jonas Patzwaldt
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
