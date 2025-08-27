Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“

Plauen
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Wer Millionen in den Neubau eines Firmengebäudes investieren möchte, sollte eigentlich mit euphorischen Reaktionen rechnen. Nicht so im Fall von ZT Tuning in Weischlitz. Denn zunächst gab es einiges an Widerständen, die die beiden Geschäftsführer Jens Opitz und Martin Richter aus dem Weg räumen mussten. Am Mittwoch wurden die Anfänge noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.