Hersteller von Simson-Ersatzteilen startet Hallenneubau im Vogtland: Warum die Firmengründer zuletzt schlaflose Nächte hatten

Mit einer Millionen-Investition wird der Ersatzteil-Hersteller „ZT Tuning“ den Globus-Standort an der A 72 nahe Weischlitz aufwerten. Am Dienstag wurde der erste Spatenstich vollzogen.

Mit einem offiziellen ersten Spatenstich hat der vogtländische Tuningspezialist „ZT Tuning“ am Dienstag den Baustart für seinen neuen Unternehmenssitz gefeiert. Die Firma mit Sitz in Syrau und Plauen lässt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Globus-Warenhaus in Weischlitz für rund 13 Millionen Euro einen Neubau errichten.