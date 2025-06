Hier geht’s jetzt hoch und weit hinaus: Vogtländer weihen ihre neue Sprunggrube ein

Lange sehnten die Theumaer eine vernünftige Weitsprunganlage herbei. Nach viel Arbeit ist es nun endlich geschafft. Wer als erster einen Test wagte.

Sport frei in Theuma: Nach einem Jahr Bauzeit ist jetzt die neue Weitsprunganlage offiziell eingeweiht worden. Die Sprunggrube war in Privatinitiative entstanden. Gemeinderat, Schulverantwortliche und Stephan Leupold vom SV Theuma lobten sich gegenseitig für das Festhalten an dem gemeinsamen Ziel, eine wettkampffähige Sprunggrube zu bauen. 150...