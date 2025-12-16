Hofer Ermittlern gelingt Schlag gegen Schockanrufer-Bande: Ex-Polizist handelt auf eigene Faust

Die Serie von Fällen, bei denen Kriminelle via Telefon versuchen, Menschen um ihr Geld zu bringen, reißt im Vogtland nicht ab. In Oberfranken kann die Polizei nun einen Fahndungserfolg vermelden.

Ende Oktober klingelte bei einem Paar im oberfränkischen Hof das Telefon. Der Anrufer forderte die beiden Eheleute auf, Gold und Wertsachen, die sie daheim aufbewahren, vor die Haustüre zu legen. „Zu Ihrer eigenen Sicherheit", wie der Mann begründete. Was sich grotesk anhört, scheint als Masche von Kriminellen dennoch zu funktionieren.