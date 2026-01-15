MENÜ
  Hoffnung auf Sportmilliarde des Bundes: Stadt Plauen plant drei Großinvestitionen in bestehende Sportstätten

Die Stadt Plauen will das Vogtlandstadion zukunftsfähig machen und plant dort größere Investitionen.
Die Stadt Plauen will das Vogtlandstadion zukunftsfähig machen und plant dort größere Investitionen. Bild: Bernd Jubelt
Ehrwürdiges Ambiente bietet die Herrenhalle im Plauener Stadtbad. Deren Sanierung liegt nun auch bereits fast 20 Jahre zurück. Nun sind neue Bauarbeiten geplant.
Ehrwürdiges Ambiente bietet die Herrenhalle im Plauener Stadtbad. Deren Sanierung liegt nun auch bereits fast 20 Jahre zurück. Nun sind neue Bauarbeiten geplant. Bild: Vosla/Archiv
Auch der Kurt-Helbig-Sportplatz gehört zu den Vorhaben der Stadt Plauen bei der Sanierung bestehender Sportstätten.
Auch der Kurt-Helbig-Sportplatz gehört zu den Vorhaben der Stadt Plauen bei der Sanierung bestehender Sportstätten. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Hoffnung auf Sportmilliarde des Bundes: Stadt Plauen plant drei Großinvestitionen in bestehende Sportstätten
Von Bernd Jubelt
Die Bewerbungsunterlagen für das neue Bundesförderprogramm sind auf dem Weg. Baubürgermeisterin Kerstin Wolf hat jetzt erstmals darüber informiert, was die Stadt mit dem erhofften Geld vorhat.

Die Stadt Plauen will in den kommenden Jahren erheblich in die Erneuerung bestehender Sportstätten investieren. Geplant sind größere Investitionen im Vogtlandstadion, in der Kurt-Helbig-Sportstätte und im Plauener Stadtbad. Für diese drei Projekte soll Geld aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ genutzt werden,...
