Hoffnung auf Sportmilliarde des Bundes: Stadt Plauen plant drei Großinvestitionen in bestehende Sportstätten

Die Bewerbungsunterlagen für das neue Bundesförderprogramm sind auf dem Weg. Baubürgermeisterin Kerstin Wolf hat jetzt erstmals darüber informiert, was die Stadt mit dem erhofften Geld vorhat.

Die Stadt Plauen will in den kommenden Jahren erheblich in die Erneuerung bestehender Sportstätten investieren. Geplant sind größere Investitionen im Vogtlandstadion, in der Kurt-Helbig-Sportstätte und im Plauener Stadtbad. Für diese drei Projekte soll Geld aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ genutzt werden,... Die Stadt Plauen will in den kommenden Jahren erheblich in die Erneuerung bestehender Sportstätten investieren. Geplant sind größere Investitionen im Vogtlandstadion, in der Kurt-Helbig-Sportstätte und im Plauener Stadtbad. Für diese drei Projekte soll Geld aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ genutzt werden,...