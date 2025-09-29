Hohe Auszeichnung für engagierten Kinderschützer aus Plauen

Würdigung für jahrzehntelanges Engagement im Kinderschutz: Annen-Medaille für Andreas Färber aus Plauen.

Ein Leben für Kinderrechte und gelebte Demokratie: Der Plauener Andreas Färber (64) ist am Montag in Dresden mit der Annen-Medaille „Soziales Sachsen“ ausgezeichnet worden. Der Freistaat Sachsen würdigte damit sein jahrzehntelanges Engagement im Kinderschutzschutzbund, insbesondere sein ehrenamtliches Engagement für Kinder und Jugendliche...