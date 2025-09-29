Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Andreas Färber (im Foto mit Marie Soellner beim Projekt Kinderstadt) erhielt die Annen-Medaille.
Andreas Färber (im Foto mit Marie Soellner beim Projekt Kinderstadt) erhielt die Annen-Medaille. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Hohe Auszeichnung für engagierten Kinderschützer aus Plauen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Würdigung für jahrzehntelanges Engagement im Kinderschutz: Annen-Medaille für Andreas Färber aus Plauen.

Ein Leben für Kinderrechte und gelebte Demokratie: Der Plauener Andreas Färber (64) ist am Montag in Dresden mit der Annen-Medaille „Soziales Sachsen“ ausgezeichnet worden. Der Freistaat Sachsen würdigte damit sein jahrzehntelanges Engagement im Kinderschutzschutzbund, insbesondere sein ehrenamtliches Engagement für Kinder und Jugendliche...
